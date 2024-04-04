سياسة | دولي

أمريكا تراجع تقريرا أفاد بأن إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف قصفها في غزة

5 - أبريل - 2024

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واشنطن:  قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) يوم الخميس إن الولايات المتحدة تراجع تقريرا إعلاميا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة.

ونُشر التقرير في موقعي +972 ماغازين ولوكال كول يوم الأربعاء.

وبشكل منفصل، سُئل كيربي في المقابلة أيضا عن تقرير لموقع أكسيوس أفاد بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية وافق على فتح معبر إيريز مع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية. ورد كيربي بالقول إنه إذا كان هذا التقرير صحيحا فإن هذه الأنباء مرحب بها.

(رويترز)

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