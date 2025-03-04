أمريكا تراجع عقود ومنح جامعة كولومبيا بسبب اتهامات بمعاداة السامية

واشنطن: قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنها ستراجع العقود والمنح الاتحادية لجامعة كولومبيا بسبب اتهامات بمعاداة السامية قالت الحكومة إن المؤسسة التعليمية تقاعست عن التعامل معها.

ويشير مدافعون عن حقوق الإنسان إلى تصاعد في معاداة السامية ورهاب الإسلام والتحيز ضد العرب، منذ بداية الهجوم العسكري المدمر الذي شنته إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة، بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، قبل شهر، أنها شكّلت فريق عمل لمكافحة معاداة السامية. وأعلنت وزارتا الصحة والتعليم وإدارة الخدمات العامة الأمريكية عن المراجعة بشكل مشترك، في بيان، أمس الإثنين.

وجاء في البيان المشترك أن “فريق العمل المعني بالتصدي لمعاداة السامية التابع للحكومة الاتحادية يدرس إصدار أوامر وقف سريان عقود بقيمة 51.4 مليون دولار بين جامعة كولومبيا والحكومة الاتحادية”.

ووفقاً للبيان، سيجري فريق العمل أيضاً مراجعة شاملة لالتزامات المنح الاتحادية المقدمة لجامعة كولومبيا، والتي تزيد على خمسة مليارات دولار.

وقالت الجامعة إنها تراجع الإعلان الذي أصدرته الوكالات الأمريكية. وكانت قد قالت، في وقت سابق، إنها بذلت جهوداً لمعالجة معاداة السامية.

ووقّع ترامب أمراً تنفيذياً لمكافحة معاداة السامية، وتعهد بترحيل طلاب الجامعات غير الأمريكيين وغيرهم ممن شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وكانت جامعة كولومبيا مركزاً لاحتجاجات جامعية طالب فيها المتظاهرون بإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على غزة.

(رويترز)