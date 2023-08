أمريكا ترحب بإطلاق سراح الناشط المصري أحمد دومة

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير أنتوني بلينكن رحب بإطلاق سراح الناشط أحمد دومة وآخرين في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا، السبت، عن عدد من السجناء بينهم الناشط البارز أحمد دومة.

I spoke with Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry about our partnership in regional and bilateral areas, including ending the conflict in Sudan, a diplomatic solution in Niger, support for UN efforts in Libya, and the importance of progress on human rights.

