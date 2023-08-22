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أمريكا ترحب بإطلاق سراح الناشط المصري أحمد دومة

منذ ساعة واحدة

الناشط المصري أحمد دومة

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واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير أنتوني بلينكن رحب بإطلاق سراح الناشط أحمد دومة وآخرين في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا، السبت، عن عدد من السجناء بينهم الناشط البارز أحمد دومة.

ودومة الذي سُجن منذ 2013 هو أحد قادة حركة المعارضة الشبابية “6 أبريل” التي قادت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 إلى أن أسقطت الرئيس حسني مبارك، قبل أن يتمّ حظر أنشطتها بقرار قضائي صدر في 2014.

(رويترز)

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