أمريكا تعلن عن ترحيل مهاجرين موريتانيين

نواكشوط : أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الخميس ، أنها رحلت مجددا عددا كبيرا من المهاجرين الموريتانيين غير القانونيين دخلوا الولايات المتحدة عبر الجدار الفاصل بينها مع المكسيك .

وقالت السفارة الأمريكية في نواكشوط ، عبر منشور نشرته على صفحتها “فيسبوك”، إن السلطات الأمريكية “أعادت عددا كبيرا من المواطنين الموريتانيين إلى موريتانيا في رحلة جوية جديدة” دون أن تحدد عددهم.

وأوضحت أن المرحلين يفتقرون إلى تصريح قانوني للإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة إلى أن واشنطن لا تقدم تعويضات مالية للأشخاص المرحلين أو للحكومة الموريتانية إلا أنها تضمن أن تتم معاملتهم بشكل إنساني من خلال توفير الطعام والإقامة المؤقتة والفحص الطبي والنقل الجوي لهؤلاء إلى بلدانهم الأصلية على نفقة دافعي الضرائب الأمريكيين.

وكانت أمريكا أعادت موريتانيين إلى بلدهم في رحلتين سابقتين أواخر العام الماضي بالاتفاق مع الحكومة الموريتانية.

وتشير الاحصائيات الرسمية الامريكية إلى أن قرابة 20 ألف موريتاني تمكنوا من عبور الحدود المكسيكية الأمريكية والدخول إلى الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 2021 و 2023 .

(د ب أ)