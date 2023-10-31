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أمريكا ترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد حرب غزة

منذ 15 دقيقة

بات رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية

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واشنطن: يرسل الجيش الأمريكي 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط في ظل تصعيد في الحرب في غزة.

وأعلن بات رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في واشنطن اليوم الثلاثاء: “إن هذه القوات الإضافية ستوفر إمكانيات وإبطال مفعول المتفجرات ووسائل الاتصالات ومقدمي دعم للقوات الموجودة في المنطقة بالفعل”.

وأضاف: “من فضلكم لاحظوا أننا لن نناقش أماكن إرسال هذه القوات بالتحديد، لكن بوسعي تأكيد أنهم ليسوا ذاهبين إلى إسرائيل ويعول عليهم في دعم جهود الردع الإقليمي وتعزيز إمكانيات حماية قوات الولايات المتحدة”.

وأرسل الجيش الأمريكي 900 جندي إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.

كما نشرت واشنطن عدة سفن حربية ومقاتلات إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط لردع أطراف أخرى في المنطقة عن التدخل في الصراع.

وجرى استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا في هجمات لميليشيات موالية لإيران في الأيام القليلة الماضية.

(د ب أ)

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