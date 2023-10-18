سياسة | دولي

أمريكا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

منذ 35 دقيقة

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن اللبنانية خارج السفارة الأمريكية

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واشنطن:  رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى “عدم السفر”، مشيرة إلى الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله.

وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأمريكية في بيروت بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن المئات استشهدوا في مستشفى بمدينة غزة في غارة إسرائيلية همجية  مما أشعل احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.

(وكالات)

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