أمريكا تريد خفض ميزانية وزارة الخارجية 50% وخفض المساعدات الخارجية 75%

واشنطن: قال أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين اليوم الإثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف بما يتجاوز 30 مليار دولار في السنة المالية 2026، وهو خفض هائل قد يؤدي إلى إغلاق ما يقرب من 30 بعثة أمريكية، فضلا عن خفض المساعدات الخارجية بنحو 75 في المئة.

وقالت المصادر إن التخفيضات وردت في ردّ مكتب الميزانية في البيت الأبيض – مكتب الإدارة والميزانية – على طلبات التمويل التي قدمتها وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول.

ووفقا لمذكرة داخلية منفصلة، تدرس الإدارة توصية بإغلاق 27 بعثة على الأقل، معظمها في أفريقيا وأوروبا، في إطار الخطة التي لم تُستكمل بعد. وعشر من هذه البعثات سفارات، والباقي قنصليات.

وتطرح هذه الوثيقة أفكارا حول كيفية التحول نحو نموذج تشغيلي أقل تكلفة في أربع بعثات خارجية أخرى على الأقل.

ولم تردّ وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية بعد على طلب للتعليق.

(رويترز)