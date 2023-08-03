أمريكا تستعجل عقد «منتدى النقب» في المغرب وتقنع إسرائيل بتغيير اسمه

الرباط ـ «القدس العربي»: أفادت صحف إسرائيلية بأن المبعوث الجديد لإدارة بايدن لتوسيع “اتفاقات إبراهام” أكمل رحلته الأولى إلى المنطقة، حيث عمل على إعادة “منتدى النقب” إلى مساره بعد تأجيلات متكررة، بسبب عدم ارتياح الدول العربية لسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وزار كبير المستشارين الأمريكيين لشؤون التكامل الإقليمي، دان شابيرو، المغرب والإمارات العربية المتحدة ومصر، كما قام بزيارة إلى إسرائيل حيث التقى وزير الخارجية إيلي كوهين. والتقى أيضًا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني في واشنطن.

وكان من المقرر أن يحتضن المغرب الاجتماع الوزاري الثاني لـ”منتدى النقب” في كانون الثاني/ يناير المنصرم، لكن هذا الاجتماع تم تأجيله مرارًا وتكرارًا من قبل الرباط بسبب تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك استياء المشاركين العرب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مثلما كتبت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” .

وأضاف المصدر نفسه أنه جرت إعادة برمجة الاجتماع في آذار/مارس ثم تموز/يوليو، لكن المغرب انسحب مرة أخرى بعد أن وافقت حكومة الكيان الصهيوني على بناء آلاف المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية. وعبر مسؤولون إسرائيليون عن تفاؤلهم بأن المغرب سيوافق على استضافة المنتدى في أيلول/ سبتمبر، لكن الرباط لم تعلن ذلك بعد.

في سياق متصل، ذكرت الصحيفة العبرية المشار إليها أن إسرائيل مستعدة للموافقة بشكل منفصل، على طلب أمريكي حديث بتغيير اسم “منتدى النقب للتعاون الإقليمي” إلى اسم أقل إحالة على الدولة اليهودية.

وأكد دبلوماسي من دولة عربية تقديم مثل هذا الطلب، واصفًا إياه بأنه تطور إيجابي يمهد الطريق أمام دول أخرى للانضمام.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز المشاريع الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من حلفائهما العرب.

وجمعت قمة النقب الافتتاحية، التي نظمت في آذار/ مارس من العام الماضي بمبادرة من يائير لابيد، وزير الخارجية آنذاك، في صحراء النقب، وزراء خارجية مصر (الدولة العربية الأولى التي عقدت السلام مع إسرائيل) والإمارات والبحرين والمغرب التي قامت بتطبيع علاقاتها عام 2020 بموجب “اتفاقات أبراهام”.