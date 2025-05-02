سياسة | دولي

أمريكا تستعد لفرض عقوبات على روسيا وموافقة ترامب غير مؤكدة

منذ 22 دقيقة

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واشنطن: قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع إن مسؤولين أمريكيين يعدّون لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، تشمل إجراءات مصرفية وأخرى متعلقة بالطاقة، بهدف تكثيف الضغط على موسكو لقبول جهود الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حربها على أوكرانيا.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن اسمه، شأنه شأن المصادر الأخرى، إن الأهداف تشمل شركة الطاقة الروسية العملاقة المملوكة للدولة غازبروم وكيانات رئيسية تعمل في قطاعي الموارد الطبيعية والخدمات المصرفية.

ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل أخرى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيوافق على الحزمة بعدما تحوّل تعاطفه مع تصريحات موسكو وأفعالها إلى إحباط بسبب عدم اكتراث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعواته لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام.

(رويترز)

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