أمريكا‭ ‬تستغلّ‭ ‬تمرد‭ ‬‮«‬فاغنر‮»‬‭ ‬لتجنيد‭ ‬عملاء‭ ‬روس‭… ‬وأوكرانيا‭ ‬تشتكي‭ ‬‮«‬ضعف‭ ‬المدرعات‭ ‬الفرنسية‮»‬

‭ ‬لندن‭ – ‬وكالات‭: ‬عادت‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إلى‭ ‬مرمى‭ ‬الهجمات‭ ‬الروسية،‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إن‭ ‬كييف‭ ‬تعرضت‭ ‬لهجمات‭ ‬روسية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭. ‬لكن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬للمدينة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬ثماني‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭.‬

وذكرت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬خيرسون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬روسي،‭ ‬وقد‭ ‬أصيب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجموعة‭ ” ‬الشرق‭” ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أوليغ‭ ‬تشيخوف،‭ ‬إن‭ ‬جنود‭ ‬المجموعة‭ ‬القتالية‭ ‬شنوا‭ ‬هجمات‭ ‬مضادة‭ ‬لتقدم‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬بين‭ ‬رافنوبل‭ ‬وماكاروفكا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬دونيتسك‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬القوة‭ ‬البشرية‭ ‬للمقاتلين،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬تاس‭ ‬الروسية‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬أصابت‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬ودمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬مركبات‭ ‬مدرعة‭ ‬قتالية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أوروزينوي‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ماكاروفكا‭ ‬ونوفودونتسكوي‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجموعة‭ ‬قتال‭ “‬الشرق‭” ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬القتالية‭ ‬دمرت‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬العدو‭ ‬أثناء‭ ‬إحباط‭ ‬هجوم‭ ‬للجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أوغلدار‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬دونيتسك‭ ‬الشعبية‭.‬

وفي‭ ‬الميدان‭ ‬اشتكى‭ ‬قائد‭ ‬أوكراني‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬المدرعات‭ ‬الفرنسية‭ ‬القتالية‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬امتعاضه‭ ‬من‭ ‬تأخير‭ ‬تدريب‭ ‬الطيارين‭ ‬على‭ ‬المقاتلات‭ ‬الأمريكية‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬كتيبة‭ ‬في‭ ‬لواء‭ ‬المشاة‭ ‬البحري‭ ‬السابع‭ ‬والثلاثين‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني،‭ ‬قدّم‭ ‬نفسه‭ ‬باسمه‭ ‬الحربي‭ “‬سبارتانيتس‭” ‬إن‭ ‬مدرعات‭ ” ‬آ‭ ‬أم‭ ‬أكس‭-‬10‭ ‬آر‭ ‬سي‭” ‬التي‭ ‬قدّمتها‭ ‬فرنسا‭ ‬الى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬للاستخدام‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬التصفيح‭ ‬يجعلها‭ “‬غير‭ ‬ملائمة‭”‬‭ ‬للمعارك‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭.‬

على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاستخباراتي‭ ‬تسعى‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬تمرد‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وليام‭ ‬برنز‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ “‬مدمر‭” ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الاستياء‭ ‬الداخلي‭ ‬إزاء‭ ‬النزاع‭ ‬خلق‭ “‬فرصة‭ ‬في‭ ‬جيل‭” ‬للوكالة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأضاف‭ “‬لن‭ ‬ندعها‭ ‬تذهب‭ ‬سدى‭”‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وكالة‭ ‬سي‭ ‬آي‭ ‬إيه‭ ‬نشرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬تلغرام‭ ‬إعلانا‭ ‬يُطلع‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الوكالة‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ “‬الإنترنت‭ ‬المظلم‭”.‬

وتابع‭ “‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬ونحن‭ ‬منفتحون‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬التعامل‭”.‬

‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك‭ ‬ظهرت‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬الروسي‭ ‬لتحصين‭ ‬الساحة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬الاختراق‭ ‬لأقارب‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الإعلام‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الحر‭ ‬القومي‭ ‬المتشدد‭ ‬يعد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬مؤقت‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬أقارب‭ ‬المسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬إلى‭ “‬دول‭ ‬غير‭ ‬صديقة‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬عقوبات‭ ‬بسبب‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الروسي‭ (‬الدوما‭) ‬سيرغي‭ ‬كارجينوف‭ ‬إن‭ ‬القيود‭ ‬قد‭ ‬تطال‭ ‬ضباطا‭ ‬في‭ ‬هيئات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وقضاة‭ ‬وكبار‭ ‬المديرين‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬وآخرين‭.‬