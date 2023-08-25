أمريكا‭ ‬تستنكر‭ ‬تصريحات‭ ‬بن‭ ‬غفير‭… ‬وخطيب‭ ‬الأقصى‭ ‬يندد‭ ‬بالاعتداءات‭ ‬على‭ ‬المصلين

القدس – الناصرة «القدس العربي»:دعا مئة من أساتذة جامعات وباحثي الأديان والأماكن المقدسة في إسرائيل إلى وقفٍ فوري للنقاش حول منح الإذن لليهود للصلاة في منطقة ستيلا ماريس المسيحية في قمة الكرمل داخل أراضي 48. وعلى خلفية اعتداءات متكررة ليهود متشددين على كنيسة ستيلا ماريس في الكرمل ومحاولتهم، بدعم جهات رسمية، الاستيلاء على الموقع المسيحي المقدس أو تقاسمه جاء في عريضة وقعها نحو 100 بروفيسور إسرائيلي يهودي موجهة لرئيس إسرائيل وللمفتش العام للشرطة ورئيس بلدية حيفا: “نحن، باحثو أديان ومختصون في تاريخ الأماكن المقدسة في البلاد، ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التوقف الفوري عن مناقشة منح الإذن لليهود للصلاة في منطقة دير ستيلا ماريس في حيفا.”
وفي تطور آخر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس على المصلين خلال توافدهم إلى المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، أحد أبواب المسجد بالأعيرة المطاطية والضرب حيث أصيب ثمانية مقدسيين قبل صلاة الجمعة التي أداها 50 ألف مصلٍ رغم تقييدات شرطة الاحتلال.
وعلق خطيب الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري على الاعتداء معتبرا أن “الاحتلال الحاقد يفقد صوابه حين يرى جموع المصلين تزحف نحو الأقصى، وبطشه بالمصلين العزل اليوم هو دليل واضح على إفلاسه وضعفه وجبنه، وسيبقى رواد الأقصى على العهد لن يضرهم الاحتلال وعربدته”.
كما أبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على حصار بلدة عقربا جنوب نابلس، لليوم السادس على التوالي، في سياق البحث عن منفذ عملية حوّارة الأخيرة، وتستمر قوات كبيرة من جيش الاحتلال منتشرة في محيط مدينة نابلس وبلداتها.
وقد اندلعت في مناطق التماس وتلك المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، مواجهات شعبية، حيث نزلت حشود من المواطنين إلى تلك المناطق، وتعرضوا للاعتداءات بالرصاص وقنابل الغاز، وخلف هذا عشرات الإصابات.
دوليا شجبت الخارجية الأمريكية تصريحات ايتمار بن غفير التي قال بأن حقوق المستوطنين في الضفة أكثر من الفلسطينيين، ووصفتها بالعنصرية، كما ندد بها الاتحاد الأوروبي، الذي أكد على أن العلاقات بينه وبين إسرائيل “يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة”.
لعنة الله على أمريكا أليست هي من ربت الأفعى إسرائيل المحتلة لأرض فلسطين التي تقتل الفلسطينيين وتهدم منازلهم منذ 1919 🤒⏰🦁✌️🔥🐒🔥🐒🔥🔥