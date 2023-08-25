أمريكا‭ ‬تستنكر‭ ‬تصريحات‭ ‬بن‭ ‬غفير‭… ‬وخطيب‭ ‬الأقصى‭ ‬يندد‭ ‬بالاعتداءات‭ ‬على‭ ‬المصلين

القدس‭ – ‬الناصرة ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭:‬دعا‭ ‬مئة‭ ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬جامعات‭ ‬وباحثي‭ ‬الأديان‭ ‬والأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬وقفٍ‭ ‬فوري‭ ‬للنقاش‭ ‬حول‭ ‬منح‭ ‬الإذن‭ ‬لليهود‭ ‬للصلاة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ستيلا‭ ‬ماريس‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الكرمل‭ ‬داخل‭ ‬أراضي‭ ‬48‭. ‬وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬اعتداءات‭ ‬متكررة‭ ‬ليهود‭ ‬متشددين‭ ‬على‭ ‬كنيسة‭ ‬ستيلا‭ ‬ماريس‭ ‬في‭ ‬الكرمل‭ ‬ومحاولتهم،‭ ‬بدعم‭ ‬جهات‭ ‬رسمية،‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬المسيحي‭ ‬المقدس‭ ‬أو‭ ‬تقاسمه‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬عريضة‭ ‬وقعها‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬بروفيسور‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يهودي‭ ‬موجهة‭ ‬لرئيس‭ ‬إسرائيل‭ ‬وللمفتش‭ ‬العام‭ ‬للشرطة‭ ‬ورئيس‭ ‬بلدية‭ ‬حيفا‭: “‬نحن،‭ ‬باحثو‭ ‬أديان‭ ‬ومختصون‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ندعو‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬التوقف‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬منح‭ ‬الإذن‭ ‬لليهود‭ ‬للصلاة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دير‭ ‬ستيلا‭ ‬ماريس‭ ‬في‭ ‬حيفا‭.”‬

وفي‭ ‬تطور‭ ‬آخر،‭ ‬اعتدت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬المصلين‭ ‬خلال‭ ‬توافدهم‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬عبر‭ ‬باب‭ ‬الأسباط،‭ ‬أحد‭ ‬أبواب‭ ‬المسجد‭ ‬بالأعيرة‭ ‬المطاطية‭ ‬والضرب‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬ثمانية‭ ‬مقدسيين‭ ‬قبل‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬التي‭ ‬أداها‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬مصلٍ‭ ‬رغم‭ ‬تقييدات‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭.‬

وعلق‭ ‬خطيب‭ ‬الأقصى‭ ‬ورئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الإسلامية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬الشيخ‭ ‬عكرمة‭ ‬صبري‭ ‬على‭ ‬الاعتداء‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ “‬الاحتلال‭ ‬الحاقد‭ ‬يفقد‭ ‬صوابه‭ ‬حين‭ ‬يرى‭ ‬جموع‭ ‬المصلين‭ ‬تزحف‭ ‬نحو‭ ‬الأقصى،‭ ‬وبطشه‭ ‬بالمصلين‭ ‬العزل‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬إفلاسه‭ ‬وضعفه‭ ‬وجبنه،‭ ‬وسيبقى‭ ‬رواد‭ ‬الأقصى‭ ‬على‭ ‬العهد‭ ‬لن‭ ‬يضرهم‭ ‬الاحتلال‭ ‬وعربدته‭”.‬

كما‭ ‬أبقت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬حصار‭ ‬بلدة‭ ‬عقربا‭ ‬جنوب‭ ‬نابلس،‭ ‬لليوم‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬منفذ‭ ‬عملية‭ ‬حوّارة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتستمر‭ ‬قوات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬وبلداتها‭.‬‮ ‬

وقد‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬التماس‭ ‬وتلك‭ ‬المهددة‭ ‬بالمصادرة‭ ‬لصالح‭ ‬الاستيطان،‭ ‬مواجهات‭ ‬شعبية،‭ ‬حيث‭ ‬نزلت‭ ‬حشود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المناطق،‭ ‬وتعرضوا‭ ‬للاعتداءات‭ ‬بالرصاص‭ ‬وقنابل‭ ‬الغاز،‭ ‬وخلف‭ ‬هذا‭ ‬عشرات‭ ‬الإصابات‭.‬

دوليا‭ ‬شجبت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تصريحات‭ ‬ايتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬بأن‭ ‬حقوق‭ ‬المستوطنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬ووصفتها‭ ‬بالعنصرية،‭ ‬كما‭ ‬ندد‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬إسرائيل‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمبادئ‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬البشر‭ ‬متساوون‭ ‬ويجب‭ ‬معاملتهم‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭”.‬‭ ‬