أمريكا.. تسجيل “جريمة كراهية” ضد امرأة اعتدت على شخص بسبب فلسطين- (فيديو)

أنقرة: اتُّهمت امرأة بارتكاب “جريمة كراهية” في ولاية إلينوي الأمريكية، عقب اعتدائها لفظيا على شخص يرتدي ثوبا كتبت عليه كلمة “فلسطين”.

وأفاد السلطات بمنطقة دوبيج في إلينوي عبر بيان، الإثنين، أن الشرطة تلقت السبت، بلاغا يفيد بأن امرأة تدعى ألكسندرا زوستاكيفيتش، تصرخ وتشتم شخصا يرتدي ثوبا كتب عليه “فلسطين”.

ARRESTED: Alexandra Szustakiewicz, 64, was charged with two counts of hate crime after attacking a couple wearing a Palestine hoodie near Chicago. pic.twitter.com/fJh0eVIRBR

— Ahmed Eldin (@ASE) November 18, 2024