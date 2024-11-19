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أمريكا.. تسجيل “جريمة كراهية” ضد امرأة اعتدت على شخص بسبب فلسطين- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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أنقرة: اتُّهمت امرأة بارتكاب “جريمة كراهية” في ولاية إلينوي الأمريكية، عقب اعتدائها لفظيا على شخص يرتدي ثوبا كتبت عليه كلمة “فلسطين”.
وأفاد السلطات بمنطقة دوبيج في إلينوي عبر بيان، الإثنين، أن الشرطة تلقت السبت، بلاغا يفيد بأن امرأة تدعى ألكسندرا زوستاكيفيتش، تصرخ وتشتم شخصا يرتدي ثوبا كتب عليه “فلسطين”.


وذكر البيان أنه تم تقديم شكوى ضد المرأة على أساس أنها “ارتكبت جريمة كراهية على أساس الأصل القومي”، وضرب شخص يحاول تصوير الحادث في أحد المقاهي.
ولفت إلى توقيف زوستاكيفيتش واتهامها بارتكاب “جريمة كراهية”، وأنها ستمثل أمام القاضي في 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال المدعي العام روبرت برلين، الذي أدرجت أقواله في البيان، إن “هذا النوع من السلوك ليس له مكان في مجتمع متحضر”.

(الأناضول)

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