أمريكا تسحب فريقها من مفاوضات الدوحة بعد رد حماس وتلمّح لخيارات بديلة- (تدوينة)

“القدس العربي”: أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الخميس، أن بلاده قررت إعادة فريقها من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حركة “حماس” الأخير، معتبراً أنه “يكشف عدم رغبة الحركة في التوصل لاتفاق بشأن غزة”.

وقال ويتكوف في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي “قرّرنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة”، مضيفا “في حين بذل الوسطاء جهودا كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحسن نية”.

وأشار إلى أن واشنطن ستدرس الآن “خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة. من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية”.

We have decided to bring our team home from Doha for consultations after the latest response from Hamas, which clearly shows a lack of desire to reach a ceasefire in Gaza. While the mediators have made a great effort, Hamas does not appear to be coordinated or acting in good…

— Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) July 24, 2025