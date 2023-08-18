أمريكا تسمح بتسليم مقاتلات إف 16لأوكرانيا… والمسيّرات تواصل استهداف موسكو

لندن – «القدس العربي»- وكالات: أكدت روسيا، أمس الجمعة، أنها دمرت مسيّرات أوكرانية فوق موسكو والبحر الأسود حيث تزايدت الهجمات المماثلة في الأسابيع الأخيرة، في سياق الهجوم الأوكراني المضاد وبعد وقف موسكو العمل باتفاق تصدير الحبوب منتصف تموز/يوليو.

وقعت هذه الهجمات فيما أكد مسؤول روسي أن القوات الأوكرانية توغلت إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر الواقع تحت سيطرة الجيش الروسي والتي تشكل جبهة قتال في جنوب أوكرانيا. وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين: “هذه الليلة، دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيّرة. سقط هيكلها في منطقة مركز المعارض ولم تتسبب في أضرار كبيرة للمبنى”. وأشار سوبيانين إلى عدم سقوط أي ضحايا.

وحسب وزارة الدفاع الروسية، نفذت كييف الهجوم عند الساعة 04:00 صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 ت غ) واستهدف “مواقع في موسكو والمنطقة”.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها منحت كلا من الدنمارك وهولندا الضوء الأخضر لإرسال مقاتلات أمريكية من طراز “إف-16” إلى أوكرانيا بعد أن ينهي الطيارون الأوكرانيون تدريبهم على استخدامها.

وأكد ناطق باسم الخارجية الأمريكية أن الدنمارك وهولندا وصلتهما “ضمانات رسمية” بهذا الصدد.

وأضاف “بهذه الطريقة، ستكون أوكرانيا قادرة على الاستفادة الكاملة من قدراتها الجديدة فور إنهاء المجموعة الأولى من الطيارين تدريبهم. ستساهم طائرات إف-16 في قدرات أوكرانيا الدفاعية والردعية”.

ولدى الولايات المتحدة قواعد صارمة بشأن إعادة بيع أو نقل المعدات العسكرية الأمريكية من قبل دول حليفة. ولا يزال موعد انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين مجهولا.

ومن المتوقع أن يبدأ التدريب الذي يقدمه تحالف من 11 دولة في آب/أغسطس الجاري. وقال مسؤولون إنهم يأملون أن يصبح الطيارون جاهزين بحلول بداية العام 2024.

ورحبت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين الجمعة بالموافقة الأمريكية.

وقالت على منصة “إكس” (تويتر سابقا) “يسمح لنا ذلك بتحقيق نجاح بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين”.

وأعلنت روسيا، أمس، فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر منتصف آذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحافيين بريطانيين.

وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان هذه العقوبات الجديدة الى “الدعم العسكري الراسخ (الذي توفره) لندن” لأوكرانيا، و”التنفيذ العدواني (…) لسياسة عدائية مناهضة لروسيا”، بعد عام ونصف العام من النزاع في أوكرانيا.

في المجموع، أضيف 54 شخصا الى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، حسب المصدر نفسه.