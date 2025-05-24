أمريكا تسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري “بشروط”

في بنك تجاري تابع لمصرف سوريا المركزي في دمشق في 16 ديسمبر 2024. ا ف ب

واشنطن- دمشق: أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال من وإلى سوريا.

وقالت الشبكة، أمس، إن هذا الإعفاء “يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد”.

ووفق الإعفاء، يُسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتضمن الإعفاء شروطاً رئيسية، منها: الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والامتثال للعقوبات الأمريكية الأخرى، وتقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية.

ويشترط الإعفاء أيضاً عدم استفادة الكيانات، أو الأفراد الخاضعين للعقوبات، من هذه المعاملات، بمن في ذلك المرتبطون بروسيا وإيران وكوريا الشمالية، ونظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

سوريا ترحب بالقرار وتعتبره “خطوة إيجابية”

من جانبها، رحبت دمشق السبت برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على سوريا، معتبرة أنها “خطوة إيجابية في الطريق الصحيح”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية “ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الاميركية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة.. وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد”.

وأكدت الوزارة في بيانها “أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقة متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار”.

بيان ترحيب بقرار الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات عن سوريا pic.twitter.com/5fmz2IPXSg — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) May 24, 2025

(وكالات)