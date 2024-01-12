سياسة | دولي

أمريكا تصدر عقوبات على صلة بنقل صواريخ باليستية كورية شمالية لروسيا

منذ ساعة واحدة

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واشنطن:  قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن وزارة الخارجية فرضت يوم الخميس عقوبات على ثلاثة كيانات روسية وفرد واحد على صلة بنقل واختبار صواريخ باليستية كورية شمالية لتستخدمها روسيا ضد أوكرانيا.

وقال بلينكن في بيان “لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات”.

وأدان بيان مشترك من الولايات المتحدة وحلفائها يوم الثلاثاء عمليات نقل الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك ما وصفه البيان بشراء روسيا لصواريخ باليستية كورية شمالية واستخدام موسكو لتلك الصواريخ ضد أوكرانيا في 30 ديسمبر كانون الأول و2 يناير كانون الثاني.

(رويترز)

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