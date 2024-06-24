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أمريكا تصف مقطعا مصورا لتقييد فلسطيني بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية بأنه “صادم”

24 - يونيو - 2024

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

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واشنطن: وصفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين مقطعا مصورا ظهر فيه رجل فلسطيني مقيدا بمقدمة سيارة جيب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بأنه “صادم” وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في إفادة صحافية “لقد شاهدنا هذا المقطع، لقد كان صادما. هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق. لا ينبغي أبدا استخدام البشر دروعا بشرية. يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بسرعة فيما حدث، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك”.

كانت القوات الإسرائيلية قد قيدت يوم السبت شابا فلسطينيا جريحا بمقدمة سيارة جيب عسكرية أثناء مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود انتهكوا البروتوكول.

(رويترز)

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  1. يقول أبو ياسين:
    يونيو 24, 2024 الساعة 10:42 م

    الأمريكان الداعمون للكيان صدمهم المشهد ولم تصدمهم المشاهد المروعة لجثث النساء والأطفال والشيوخ الذين مزقت أجسادهم وهدمت بيوتهم وكل مقومات حياتهم الأسلحة الفتاكة التي وفروها بكل سخاء للمجرمين الصهاينة. قمة ومنتهى النفاق. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.

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