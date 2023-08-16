سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا تطلب من إيران التوقف عن بيع طائرات مسيرة لروسيا

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة لروسيا في إطار مباحثات على “تفاهم غير مكتوب” أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران.

وأشار التقرير، نقلا عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة.

تأتي الأنباء في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران تخفيف حدة التوتر وإحياء محادثات أوسع نطاقا تتعلق ببرنامج إيران النووي. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء، إنه سيرحب بأي خطوات إيرانية لخفض تصعيد “تهديدها النووي المتنامي”.

وذكرت الصحيفة أن تلك المناقشات تمت إلى جانب مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل السجناء الأسبوع الماضي. وسمحت إيران لأربعة أمريكيين محتجزين لديها بالانتقال من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية وهناك محتجز أمريكي خامس رهن الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي، إن إيران قد تطلق سراح خمسة أمريكيين معتقلين في إطار اتفاق لإلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

(رويترز)

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