سياسة | دولي

أمريكا تطلب من بنما سحب علمها من السفن الإيرانية الخاضعة لعقوبات واشنطن

14 - مارس - 2024

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بنما سيتي: قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية أبرام بيلي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة طلبت من بنما منع السفن الإيرانية الخاضعة للعقوبات من رفع علمها.
وأوضح بيلي أن الطلب يهدف إلى منع استخدام السفن في أعمال غير قانونية مثل دعم الجماعات المصنفة على أنها منظمات إرهابية إيرانية بمبيعات النفط.
وفي يناير كانون الثاني 2023، قالت الهيئة البحرية البنمية إنها سحبت علمها من 136 سفينة مرتبطة بشركة النفط الحكومية الإيرانية في السنوات الأربع الماضية.
وتمتلك بنما أكبر تسجيل للسفن في العالم إذ تبحر أكثر من 8000 سفينة رافعة علمها.
وهي أكبر مزود في العالم لما يسمى “أعلام الملاءمة” وهو نظام يسمح لأصحاب السفن بتسجيل سفنهم في بلد ليس لهم أي صلة به مقابل رسوم والتحرر من الرقابة.
(رويترز)

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