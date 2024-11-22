سياسة | دولي

أمريكا تعتقد أن روسيا استخدمت صاروخا جديدا في أوكرانيا

منذ 49 دقيقة

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واشنطن: تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى اليوم الخميس، في هجومها على أوكرانيا، وهو تصعيد يقول محللون إنه قد يكون له آثار على الدفاع الصاروخي الأوروبي.

وقال الجيش الأمريكي إن تصميم الصاروخ الروسي كان مبنيا على تصميم صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز آر.إس-26 روبيج الروسي الأطول مدى.

وأوضح مسؤولون أن الصاروخ الجديد تجريبي، ومن المرجح أن روسيا تمتلك عددا قليلا منه.

وذكر سلاح الجو الأوكراني في البداية، أن الصاروخ كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات، ما أثار مخاوف من تصعيد كبير في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام.

(رويترز)

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