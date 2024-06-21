أمريكا تعرب عن قلقها من تهديد بوتين بإرسال أسلحة إلى كوريا الشمالية

هانوي: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال أسلحة إلى كوريا الشمالية، محذرة من أن ذلك “سيزعزع استقرار” شبه الجزيرة الكورية.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنه حسب نوع الأسلحة المقدمة فإن مثل هذه الخطوة قد تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي أيدتها روسيا نفسها.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، “للرد على التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية”.

ووقع بوتين يوم الأربعاء خلال زيارة دولة إلى بيونج يانج على اتفاقية شراكة مع الزعيم الكوري الشمالي القوي كيم جونج أون، تتضمن تعهدا بالمساعدة المتبادلة في حالة تعرض أي من البلدين لهجوم.

وأثناء زيارته إلى فيتنام يوم الخميس هدد بوتين بإرسال أسلحة عالية الدقة إلى كوريا الشمالية ردا على شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

(د ب أ)