أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات مالية عن حماس

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن واشنطن ستدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.
ويأتي عرض المكافآت عقب أربع جولات من العقوبات الأمريكية على حماس بعد توغلها داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص خلال الهجوم. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الرد العسكري الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 22600 شخص وحوّل مناطق كبيرة من القطاع الساحلي الفلسطيني إلى أنقاض.
وذكرت الوزارة في بيان أن الخمسة المطلوبين هم عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير وعامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله الذين صنفتهم الولايات المتحدة فيما سبق إرهابيين عالميين.
وأضافت الوزارة أن الممول الأول والمعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير عدة شركات في محفظة حماس الاستثمارية واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى حماس. وأفادت الوزارة بأنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وجماعات متشددة تقوّض الاستقرار في السودان.
وتابعت الوزارة أن ثلاثة من ممولي حماس المشار إليهم، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءا من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا.
وذكرت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس. وكانت الوزارة قد قالت في أكتوبر تشرين الأول إنه مقيم في قطر.
وقالت الوزارة إن المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن أي مصدر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس والمخططات الإجرامية التي تعود بالنفع المالي على الحركة.
(رويترز)
هه إلى عصابة البيت الأسود الأمريكي يا انريكي، لقد انتهى زمن الخونة والعملاء ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق 🇵🇸✌️🔥🐒🚀
عند عصابة البيت الأسود الأمريكي الغاية تبرر الوسيلة حتى لو كانت الوسيلة قذرة جدا وهي رشوة العملاء و الخونة ، لعنة الله على عصابة الشر عصابة البيت الأسود الأمريكي الصهيوني 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒
كل يوم يثبت الامريكان أنهم يضحكون على أنفسهم..يريدون خداع الناس وهم اكبر
المخدوعين.حماس أموالها موجودة في
خزاءن السماوات والأرض.لا في البنوك.
كلنا حماس وكلنا المقاومة
نحرم أنفسنا اللقمة و نهديها لحماس و المقاومة حتى تطهير الأرض المقدسة من أحفاد القردة و الخنازير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محي الدين يعرض 10 دولار مقابل معلومات مالية عمن يسلح إسرائيل ويمدها ب السلاح والعتاد ويقتل معها الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الأعزل في غزة. وأيضا 10 دولار مقابل معلومات عمن يستنزف الدول العربية من الأموال والبترول وأيضا 10 دولار مقابل معلومات عمن يزرع الفتن في العالم العربي وإقامة الحروب وتخريب البلاد وقتل العباد و ( 100 ) دولار لمن يرشد عن من يستعمل حق الفيتو في مجلس العار لاستمرار قتل العباد في كل مكان وغزة ب الذات وأيضا ( 250 ) دولار لمن يرشد عن من زرع إسرائيل في قلب العالم العربي 1948 وأخيرا ( 5 ) دولار لمن يرشد عن الشخص الذي حضر من أمريكا مواليد 1942 بعد تم ضرب إسرائيل علقة سخنه في يوم 7 / 10 / 2023 واذلاها واحضر معه الاساطيل والمال والعتاد والغرب معه. ومع هذه المكافأة يوجد عشاء محترم. اللي اختشوا ماتوا. حسبي الله ونعم الوكيل. وشكرا