أمريكا تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين

جنيف: قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن الولايات المتحدة توصلت إلى “اتفاق” في محادثاتها مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن التفاصيل ستعلَن في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وأشار جرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي “حالة طوارئ وطنية” بسبب العجز التجاري الهائل مع الصين، والذي يبلغ 2ر1 تريليون دولار.

وقال جرير يوم الأحد بعد اجتماع استمر على مدى يومين: “نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في المضي قدما نحو إنهاء حالة الطوارئ الوطنية تلك.”

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ، الذي كان أيضا في جنيف: “نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في العمل نحو حلّ حالة الطوارئ الوطنية”. وأضاف أن “تقدما كبيرا” قد تحقق.

وكان الرئيس ترامب قد أثار ضجة عندما فرض رسوما جمركية بنسبة 145% على البضائع الصينية، وردّت الصين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية. وفي وقت لاحق، طرح ترامب فكرة خفض الرسوم الجمركية التي فرضها على الصين من 145% إلى 80%.

وذكر ترامب في وقت مبكر من صباح يوم أمس الأحد أن الجانبين حققا “تقدما عظيما” في اليوم الأول من المحادثات التي أجريت في سويسرا.

وكتب على منصته “تروث سوشيال”: “تمت مناقشة العديد من الأمور، وتم التوصل إلى اتفاق على كثير منها. لقد تم التفاوض على إعادة ضبط شاملة بطريقة ودية لكن بنّاءة”. وأضاف: “نريد، من أجل مصلحة كل من الصين والولايات المتحدة، أن نشهد انفتاح السوق الصينية أمام الأعمال الأمريكية”.

واعترف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن الرسوم الجمركية العالية على الواردات الصينية ستؤدي إلى انخفاض حجم التجارة، لكنه وصفها بأنها الخطوة الأولى نحو مفاوضات تجارية أوسع، مؤكدا أن الأمريكيين سيستفيدون من هذا النهج الصارم على المدى الطويل.

وقال لوتنيك في مقابلة مع قناة (سي إن إن) يوم الأحد: “سياسة الرئيس الجمركية تهدف إلى فتح جميع الأسواق العالمية التي أغلقت أمامنا. نريد أن نتيح الفرصة للأمريكيين لتصدير منتجاتهم، وأن نساعدهم على التصدير فعليا”.

وتُعد جنيف مقرا لمنظمة التجارة العالمية، حيث قدّمت عدة دول، من بينها الاتحاد الأوروبي، شكاوى ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، معتبرة أن تلك الرسوم تنتهك قواعد المنظمة.

وعقد الوفد الصيني مؤتمرا صحافيا لاحقا وصف فيه ما حدث بأنه “حوار صريح ومتعمق وبنّاء”. وقال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ إن الجانبين اتفقا على “إنشاء آلية تشاور” لإجراء مزيد من المناقشات حول القضايا التجارية والاقتصادية.

وقال المفاوضون الصينيون أيضا إنهم والفريق الأمريكي سيصدرون بيانا مشتركا اليوم الإثنين، على الرغم من أن التوقيت لا يزال غير مؤكد، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس(أ ب).

وقال لي تشنج قانج، السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية: “أعتقد أنه بغض النظر عن موعد إصدار هذا البيان، فسيكون خبرا سارا للعالم”.

وخلال المؤتمر الصحافي مساء الأحد، قال هي إن “الحروب التجارية العالمية التي أثارتها أو بدأتها الولايات المتحدة استحوذت على اهتمام عالمي” لكن “موقف الصين تجاه هذه الحرب التجارية كان واضحا وثابتا، وهو: الصين لا تريد خوض حرب تجارية، لأن الحروب التجارية لا ينتصر فيها أحد “.

وقال نائب رئيس الوزراء: “لكن إذا أصرّت الولايات المتحدة على فرض هذه الحرب علينا، فإن الصين لن تخاف منها وستقاتل حتى النهاية. نحن مستعدون للعمل معا”.

ويمكن أن تقطع المفاوضات شوطا طويلا نحو استقرار الأسواق العالمية التي هزتها المواجهة الأمريكية الصينية التي جعلت السفن في الميناء تحمل بضائع من الصين غير راغبة في تفريغها حتى تحصل على الكلمة الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

(د ب أ)