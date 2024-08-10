أمريكا تعلن تدمير منصة صواريخ للحوثيين وزورقا مسيرا في اليمن- (تدوينة)

واشنطن: قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران وزورقا مسيرا في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع “إكس” أن القوات دمرت أيضا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وتابعت “هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

August 9 U.S. Central Command Update In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one Iranian-backed Houthi missile launcher and one uncrewed surface vessel in Houthi-controlled areas of Yemen. Additionally, USCENTCOM forces successfully… pic.twitter.com/gZ2gQlqumr — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 10, 2024

(رويترز)