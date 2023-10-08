سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا تعلن عن مساعدات جديدة لإسرائيل عقب هجوم حماس

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستعلن حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل الأحد، مضيفا أن عرقلة التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية ربما يكون من دوافع الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأحد أن الولايات المتحدة لديها علم بتقارير عن مقتل عدة أمريكيين في إسرائيل وتعمل على التحقق من التفاصيل والأعداد.

وذكر بلينكن أن تفاصيل تلك المساعدة الأمريكية ستُعلن لاحقا، ووصف الهجوم على إسرائيل بأنه “هجوم إرهابي شنته منظمة إرهابية”.

(رويترز)

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  1. يقول Noury:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 3:30 م

    يجب على الجزائر الإعلان على مساعدات إلى إخواننا في فلسطين

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  2. يقول qoraish:
    أكتوبر 8, 2023 الساعة 3:45 م

    كيف ستتعامل الحكومات العربية مع هذا الاستفزاز من الولايات المتحدة الأمريكية؟
    من يريد السلام يدعو إلى الهدوء ولا يقدم السلاح.
    وبعد ذلك يأتون لإعطاء الدروس للآخرين mdrrrrr

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