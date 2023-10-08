أمريكا تعلن عن مساعدات جديدة لإسرائيل عقب هجوم حماس

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستعلن حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل الأحد، مضيفا أن عرقلة التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية ربما يكون من دوافع الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأحد أن الولايات المتحدة لديها علم بتقارير عن مقتل عدة أمريكيين في إسرائيل وتعمل على التحقق من التفاصيل والأعداد.

وذكر بلينكن أن تفاصيل تلك المساعدة الأمريكية ستُعلن لاحقا، ووصف الهجوم على إسرائيل بأنه “هجوم إرهابي شنته منظمة إرهابية”.

(رويترز)