البيت الأبيض: ترامب يوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

واشنطن: قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أعقاب سجاله مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أمس الإثنين “لقد أوضح الرئيس أنه يركز على السلام. نحن بحاجة إلى التزام شركائنا بهذا الهدف أيضا. أوقفنا مساعداتنا وسنراجعها للتأكد من أنها تسهم في الحل”.
ولم يرد مكتب زيلينسكي بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قلب ترامب السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا وروسيا رأسا على عقب عند توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، واعتمد موقفا أكثر تصالحية تجاه موسكو.
كما تأتي بعد مواجهة متفجرة مع زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة، حيث انتقده ترامب لعدم امتنانه الكافي لدعم واشنطن في الحرب مع روسيا.
وقال ترامب أمس الإثنين مرة أخرى إن زيلينسكي يجب أن يكون أكثر تقديرا للدعم الأمريكي بعد أن رد في وقت سابق بغضب على تقرير لوكالة أسوشيتد برس نقل عن زيلينسكي قوله إن نهاية الحرب “بعيدة للغاية”.
وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال “هذا أسوأ بيان يمكن أن يصدره زيلينسكي، ولن تتحمله أمريكا لفترة أطول!”.
لكن ترامب ألمح أيضا أمس الإثنين إلى أنه لا يزال من الممكن الاتفاق على صفقة لفتح قطاع المعادن الأوكراني أمام الاستثمار الأمريكي على الرغم من إحباطه من كييف، فيما طرح الزعماء الأوروبيون مقترحات لهدنة في حرب روسيا مع جارتها.
وتنظر إدارة ترامب إلى صفقة المعادن باعتبارها سبيلا لاستعادة واشنطن بعض عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها لأوكرانيا في صورة مساعدات مالية وعسكرية منذ غزو روسيا قبل ثلاث سنوات.
وعندما سُئل أمس عما إذا كانت الصفقة قد انتهت، قال ترامب في البيت الأبيض “لا، لا أعتقد ذلك”.
ووصفها ترامب بأنها “صفقة عظيمة بالنسبة لنا”، وقال إنه سيقدم تحديثا عن الوضع مساء اليوم الثلاثاء عندما يتحدث في جلسة مشتركة للكونغرس.
(رويترز)
هنا شئ مهم جدا ترامب يوقف المساعدة لاوكرانيا لان مصلحته مع روسيا لذلك اذا وجد ترامب مصلحته مع العرب سيوقف الاسلحة لاسرائيل
1- لم أتوقع أن يجئ يوم أصير فيه مدافعاَ عن القادة العرب !
الواقع أن زيلنسكي أظهر مستوى من الغطرسة وعدم النضج يليق بطفل مدلل وكله من التغنيج المفرط; ناتو, بروكسيل, إعلام دولي ! نصبوه تشرشل العصر وصدّق الرواية…
خلال 49 دقيقة من المحادثات ظلّ يقاطع محاوريه باستمرار، ويرفع صوته للتغطية على أصواتهم, بلطجة كلامية يترفّع عنها أصغر رئيس مخفر شرطة في أصغر عاصمة عربية. أكيد أن حلوله بواشنطن غير مرحب به من الأساس لأسباب خارجة عن سياق اللحظة من بينها إنحيازه لبايدن الأب في رئاسيات 2024 وتستّره على النشاطات المشبوهة لبايدن الأبن في أوكرانيا. للتدكير صدر بشأنها مرسوم عفو عام بقرار شخصي من بايدن في ديسمبر 2024. تصوروا لو أن مسؤول عربي أصدر قرا ر عفو بحق إبنه ! كان
رح يصيرعنوان رئيسي في الأعلام الأوربي!
2-هدا عن غضبة ترامب لكن مادا عن تشنج زيلنسكي ؟ ربما أول سبب هو إصرار ترامب -وبوتين أيضاً- على ربط مفاوضات السلام بالأنتخابات بأوكرانيا المتوقفة مند ماي 2024. زيلنسكي يعلم أن شعبيته في الحضيض,ومناوراته السياسوية تثبت دلك: تجميد نشاط 11 حزبا سياسيا بموجب قانون الأحكام العرفية, وتأجيل الأنتخابات لنفس المبرر, والأكثر وضوحاً هو إبعاد الجنرال زالوجني قائد الجيش الأوكراني بتعيينه سفيراَ لأوكرانيا بلندن في مارس 2024. يروج في أوكرانيا أن شعبية زالوجني تبلغ 90% (لا أملك تأكيداً من مصدر موثوق) لكنه المرشح الأوفرحظاً لأعتلاء الرئاسة حسب صحيفة أوكراينسكا برافدا.
بأختصار لم يبق لزيلنسكي سوى فتات كبرياء وبضعة ملايين عوائد رشوة -41 مليون دولار حسب إصدارات Pandora Papers ومخزون أقمصة كاكي يكفي لفتح سوبرماركت
سيدكر التاريخ رضوخه لدعاة الحرب وتجار السلاح وتحريضه على إغتصاب الحق الفلسطيني وقريبا سيثبت للأوكران كم كانت أرواحهم رخيصة في حسابات المهرج الدي صار رئيسا.