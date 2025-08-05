سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا تفرض تأمينا ماليا يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المسافرين كشرط لدخول البلاد

منذ 21 دقيقة

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“القدس العربي”: أعلنت الحكومة الأمريكية عن برنامج تجريبي جديد يلزم بعض السياح ورجال الأعمال القادمين من دول معينة بدفع مبلغ تأمين قد يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي كضمان لدخول الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيان نُشر الثلاثاء في السجل الفيدرالي، من المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 20 أغسطس/ آب الجاري، ويستمر في مرحلته الأولية لمدة تقل قليلًا عن عام واحد. ويهدف البرنامج إلى ضمان “امتثال الزوار لشروط وأحكام تأشيراتهم، ومغادرتهم الولايات المتحدة في الوقت المحدد”.

ورغم أن البيان لم يحدد بعد الدول التي ستُطبق عليها السياسة، فإن البرنامج يستهدف القادمين من بلدان تُسجّل معدلات مرتفعة في تجاوز مدد التأشيرات. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عام 2023، تشمل هذه الدول كلا من تشاد، إريتريا، ميانمار، اليمن، وهايتي.

من جهة أخرى، لن تشمل هذه السياسة المسافرين القادمين من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي يضم معظم دول الاتحاد الأوروبي.

(وكالات)

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