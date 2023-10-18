سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا تفرض عقوبات تستهدف أفرادا على صلة بحماس

منذ 54 دقيقة

وزيرة الخزانة جانيت يلين

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واشنطن: فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء عقوبات ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، واستهدفت “محفظة استثمارية سرية لحماس”، ووسيطا ماليا على صلة بإيران وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة، وآخرين .

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات، المفروضة بموجب أمر تنفيذي يتعلق بالإرهاب، استهدفت تسعة أفراد وكيانا واحدا متمركزا في غزة وأماكن أخرى من بينها السودان وتركيا والجزائر وقطر.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس ووسطائها الماليين في أعقاب المذبحة الوحشية وغير المعقولة التي ارتكبتها ضد المدنيين الإسرائيليين، بما في ذلك الأطفال”.

وأضافت يلين “سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحرمان إرهابي حماس من القدرة على جمع واستخدام الأموال لارتكاب الفظائع وترويع شعب إسرائيل”.

وتأتي إجراءات وزارة الخزانة في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي إسرائيل حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

(رويترز)

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