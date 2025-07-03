أمريكا تفرض عقوبات جديدة وتخطط لمحادثات… وإيران: ملتزمون بمعاهدة حظر الانتشار النووي

طهران ـ وكالات: أفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يسمهما، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإجراء محادثات نووية مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل.

وتزامن ذلك مع إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الخميس، أن طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات الوارد فيها، وذلك بعد يوم من إقرار طهران قانوناً يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف عراقجي عبر منصة إكس: “تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والأمن”.

وصدّق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأربعاء، على التشريع الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وهي خطوة وصفتها الولايات المتحدة بأنها “غير مقبولة”.

وفي طهران، قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، إن الجيش مستعد بكل قواه للدفاع عن الثورة والوطن، حسب ما أوردته وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، أمس الخميس.

ونقلت “تسنيم” عن حاتمي القول إن “مقاتلي الجيش الشجعان مستعدون بكل قواهم للدفاع عن المبادئ السامية للثورة الإسلامية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في كل الظروف وضد أي معتد حاقد”.

وفي واشنطن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت أمس الخميس عقوبات جديدة على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعقوبات أخرى على مؤسسة مالية تديرها جماعة حزب الله اللبنانية.

وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تشتري وتشحن نفطا إيرانيا تقدر قيمته بمليارات الدولارات مموها على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل.

بالتوازي قدمت النيابة الإسرائيلية، أمس الخميس، لوائح اتهام ضد ثلاثة إسرائيليين بتهمة “التجسس لصالح إيران”، وكان من بين الاتهامات توثيق مواقع سقوط واعتراض صواريخ إيرانية داخل إسرائيل، وإرسال تسجيلات مصوّرة بهذه المواقع إلى المشغّل الإيراني.

وحسب بيانات سابقة للشرطة الإسرائيلية فإنه تم اعتقال 23 خلية إسرائيلية بتهمة التخابر مع عملاء إيرانيين في الفترة ما بين بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مطلع الشهر الجاري.

في سياق متصل، قام قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، بأول زيارة معلنة إلى إسرائيل بعد عدوانها على إيران، وقيّم خلالها نتائج الحرب مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين.