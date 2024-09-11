سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا تفرض عقوبات على شبكة متهمة بتهريب النفط والغاز المسال لتمويل حزب الله

11 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
1

واشنطن: فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 4:17 م

    ألا لعنة الله على أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تذيب البشر والحجر في غزة العزة، اللهم اكسر عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸💪🚀🐒🚀🐒

    رد

أخبار ذات صلة

أمريكا تفرض عقوبات على شبكة مقرها روسيا تساعد الحوثيين باليمن
2 - أبريل - 2025
واشنطن بوست: يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
15 - مارس - 2025
أمريكا تدرس خطة لعرقلة صادرات إيران النفطية باعتراض السفن في البحر
6 - مارس - 2025
النفط يقفز 3% عقب عقوبات أمريكية على قطاع النفط الروسي
11 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية