أمريكا تفرض عقوبات على شبكة متهمة بتهريب النفط والغاز المسال لتمويل حزب الله

واشنطن: فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

(رويترز)