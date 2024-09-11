أمريكا تفرض عقوبات على شبكة متهمة بتهريب النفط والغاز المسال لتمويل حزب الله

واشنطن: فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.
(رويترز)
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ألا لعنة الله على أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تذيب البشر والحجر في غزة العزة، اللهم اكسر عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸💪🚀🐒🚀🐒
ألا لعنة الله على أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تذيب البشر والحجر في غزة العزة، اللهم اكسر عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸💪🚀🐒🚀🐒