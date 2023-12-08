أمريكا تفرض عقوبات على عشرات الأشخاص حول العالم لانتهاكهم حقوق الإنسان

واشنطن: فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على عشرات الأشخاص في بضع دول من بينها أفغانستان والصين وإيران في إطار حملة صارمة ضد منتهكي حقوق الإنسان قبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق يوم الأحد.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على 20 شخصا لصلاتهم بانتهاكات حقوق الإنسان في تسع دول. واستهدفت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا أشخاصا في روسيا وإندونيسيا والصين بقيود على تأشيرات الدخول، وفرضت عقوبات على شخصين بموجب سلطة مكافحة الإرهاب.
وتضمنت الإجراءات، التي اتخذت إلى جانب عقوبات فرضتها بريطانيا وكندا أيضا، فرض عقوبات على أعضاء في حركة طالبان لتورطهم في قمع النساء والفتيات وعلى مسؤولين صينيين لتورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ.
كما استُهدف أيضا اثنان من مسؤولي المخابرات الإيرانية قالت واشنطن إنهما جندا أشخاصا لعمليات في الولايات المتحدة تضمنت التدبير لقتل مسؤولين حكوميين أمريكيين حاليين وسابقين انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان “التزامنا بدعم حقوق الإنسان والدفاع عنها مقدس”.
وأضافت “العقوبات المستهدفة التي أعلنتها وزارة الخزانة اليوم وعلى مدى العام الماضي تؤكد مدى جدية التزامنا بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وحماية النظام المالي الأمريكي ممن يرتكبون هذه الأعمال الشنيعة”.
وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت العام الماضي عقوبات على أكثر من 150 فردا وكيانا في أكثر من عشر دول بسبب قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
(رويترز)
وكذلك يجب فرض عقوبات على بايدن لمشاركته في قتل الاطفال والنساء في غزة
هل مازالت آمريكا تتكلم على حقوق الانسان؟؟
هههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا وماذا تفعل أمريكا بالشرق الأوسط التعيس يا إبليس في فلسطين والعراق وسوريا واليمن، قتلت الملايين من البشر لا أبا لك يسأم 🇵🇸😔✌️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
لا اعرف ان كان هناك من يشتري بضاعتكم الكاسدة هذه. وهل لا زلتم تملكون الجرأة للتحدث عن حقوق الانسان؟ اذكر انني في اثناء الانتفاضة الاولى نهاية ثمانينيات القرن الماضي كنت في زيارة لمكتب المحامي جواد بولس، صاحب مقالات دائمة في هذه الصحيفة، لاحدثه عن انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان ضد طلبة الجامعات الفلسطينية التي تم اغلاقها بقرار عسكري اسرائيلي. قال جملة لا زالت ترن في ذهني لغاية هذه اللحظة. قال “لم تعد القضية قضية حقوق انسان، بل حياة انسان” خاصة وان سياسات الحكومة الاسرائيلية انذاك كانت تقوم على استخدام جميع اشكال البطش. اما الان فقد تجاوزت هذه السياسة كل حدود البطش والتدمير والقتل والاغتيال والقتل الجماعي والتطهير العرقي، الى اخر قائمة الانتهاكات. وامام كل هذه الانتهاكات ليس لحقوق الانسان وانما لحياته، كما قال جواد بولس، تخرج علينا الادارة الامريكية المنافقة لتحدثنا بكل وقاحة عن انتهاك حقوق الانسان في افغانستان دون ان تلتفت لحياة الانسان في فلسطين. لن يصدقكم احد. كيف لكم ان تتحدثوا في هذا الموضوع؟ لستم اهلا لاعطاء الناس مواعظ في الاخلاق لانكم ببساطة لا تملكوها.
كشفتم الوجه القبيح لسياستكم في العالم اجمع وتعريتم فلا يرجى منكم خيرا بعد الان حتى وان صرتم صادقين
امركا الصهيونية هي التي يجب ان يفرض عليها عقوبات قاسية…