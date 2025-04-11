أمريكا تفرض عقوبات على مالك شركات إماراتية- هندية لشحن النفط الإيراني

واشنطن: فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات اقتصادية على مالك العديد من الشركات التي تدير حوالي 30 سفينة تنقل النفط الإيراني بشكل غير قانوني، كجزء من “أسطول الظل” الإيراني.

وقد تم فرض عقوبات على المواطن الهندي جوجويندر سينج برار الذي يتخذ من الإمارات مقرا له وكيانين تابعين له في الإمارات وكيانين في الهند.

وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن سفن برار تنقل النفط الإيراني في المياه الواقعة قبالة العراق وإيران والإمارات وخليج عُمان.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “يعتمد النظام الإيراني على شبكة من الشاحنين والوسطاء عديمي الضمير مثل برار وشركاته للسماح ببيع نفطها وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

(أ ب)