أمريكا تفرض عقوبات على 3 شبكات لشراء وتوريد الأسلحة الإيرانية

واشنطن: قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة فرضت الأربعاء عقوبات جديدة على ثلاث شبكات للمشتريات والتوريدات تدعم برامج إيران الصاروخية والنووية والدفاعية.

وقالت إن الشبكات، التي لها مقرات في إيران وتركيا وعمان وألمانيا، اشترت ألياف كربون وراتنجات إيبوكسي وغيرها من السلع التي تستخدم في الصواريخ.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون “من خلال شبكات المشتريات والتوريدات السرية المعقدة، تسعى إيران إلى تزويد أطراف خبيثة في أنحاء العالم بأنظمة أسلحة تغذي الصراع وتخاطر بحياة عدد لا يحصى من المدنيين”.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة عن إجراءات عقابية تستهدف برامج شراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية في الوقت الذي تتطلع فيه واشنطن إلى زيادة الضغط على طهران، وسط مزاعم بأن وكلاء لها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة يهاجمون أهدافا أمريكية وإسرائيلية.

(رويترز)