أمريكا تقترح بدء محاكمة ترامب بقضية انتخابات 2020 في يناير

واشنطن: طلب ممثلو ادعاء أمريكيون، الخميس، من قاض اتحادي بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2024.

ويأتي هذا التاريخ المقترح قبل أسبوعين فقط من بداية التصويت في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويتصدر ترامب السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى الآن.

وطلب مكتب المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث من قاض اليوم الخميس بدء المحاكمة في الثاني من يناير/ كانون الثاني لأسباب من بينها مصلحة الجمهور في إجراء محاكمة سريعة.

وقال مكتب سميث إن المصلحة “ذات أهمية خاصة هنا، إذ يواجه المدعى عليه، وهو رئيس سابق، اتهامات بالتآمر لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات وتقليل أصوات المواطنين المشروعة”.

ولم يرد متحدث باسم ترامب بعد على طلب للتعليق.

ونفى ترامب الأسبوع الماضي ارتكاب أي من التهم المتعلقة بالمؤامرة الانتخابية المزعومة.

ولو تأكد موعد بدء المحاكمة في يناير/ كانون الثاني فسيعني ذلك أن ترامب سيخضع لثلاث محاكمات في النصف الأول من 2024.

وسيمثل ترامب للمحاكمة في مارس آذار فيما يتعلق باتهامات وجهتها له ولاية نيويورك بتزوير مستندات تخص مدفوعات مالية لممثلة أفلام إباحية. كما يواجه ترامب محاكمة في اتهامات وجهها له سميث في ولاية فلوريدا بخصوص الاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه.

(رويترز)