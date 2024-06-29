سياسة | دولي

أمريكا تقترح صياغة جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

29 - يونيو - 2024

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واشنطن:  ذكر موقع أكسيوس الإخباري أمس الجمعة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مسعى لإبرام الاتفاق.

(رويترز)

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  1. يقول جلال:
    يونيو 29, 2024 الساعة 2:36 م

    امريكا أدركت أن جبهة لبنان لن تتوقف ضد الكيان الصهيوني إلا بوقف إطلاق النار في غزة.
    لذلك أي اتفاق مع حماس سيكون لصالح المباني الصهيوني لانه سيؤدي إلى وقف اربع
    جبهات.جبهة غزة وجبهة حزب الله وجبهة
    الحوثي وجبهة العراق.فيما التنازلات الصهيونية فقط هامشية مع حماس.يجب
    إدخال فعالية الجبهات الأخرى ضد الكيان
    في الحصول على المزيد من الشروط لصالح
    حماس.بصراحة جبهة لبنان الان اصعب على
    الكيان من غزة.

    رد

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