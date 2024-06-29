أمريكا تقترح صياغة جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: ذكر موقع أكسيوس الإخباري أمس الجمعة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مسعى لإبرام الاتفاق.

(رويترز)