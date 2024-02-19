أمريكا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على “دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن”.
وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.
(رويترز)
أمريكا تريد سحب البساط من مشروع القرار المقترح من الجزائر، واستبداله بمشروع يخدم الكيان الصهيوني!.
المعركة في غزة بفلسطين المباركة الآن هي بين أمريكا والغرب من ورائها والدول العربية المطبعة، والكيان الصهيوني وسيلتها الحربية ،وبين المقاومة الفلسطينية في غزة_العزة برعاية الهية ودعاء شعوب مغلوبة على أمرها، من جهة أخرى.
اللهم نصرك المؤزر لأهلنا في فلسطين المباركة وغزة العزة.
على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة و من عصابة البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸☝️🤕🔥🐕🔥
عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي كالعادة تحاول إنقاذ عص النتن ياهو و زبانيته من بنغفير وسموتريتش و غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة ولكن هيهات هيهات هيهات ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن السحر سينقلب عليهم بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥