سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا تقصف أهدافا للحوثيين في اليمن بعد إعلانهم استهداف مدمرتين أمريكيتين- (تدوينة)

8 - أغسطس - 2024

أنصار جماعة الحوثي يتظاهرون في العاصمة صنعاء

حجم الخط
1

أثينا- القاهرة: قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها قصفت أهدافا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أدى إلى تدمير طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم أرضية للحوثيين وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في وقت سابق إنها هاجمت سفينة حاويات في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية في بيان عن الضربات الأمريكية “هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وأضافت أن هذا “السلوك المتهور والخطير” من جانب الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي، دون ذكر مزيد من التفاصيل ولم تؤكد تعرض أي سفن أمريكية للهجوم.

والقيادة المركزية هي القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق ذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن القوات الجوية في الجماعة استهدفت المدمرة الأمريكية (كول) بعدد من الطائرات المسيرة والمدمرة الأمريكية (لابون) بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأضاف سريع أن سفينة الحاويات (كونتشيب أونو) التي ترفع علم ليبيريا استُهدفت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأكدت شركة كونتشيبس مانجمنت التي تتخذ من أثينا مقرا في بيان لرويترز أن السفينة وطاقمها بخير.

وقال مسؤول أمريكي إنه لا توجد بيانات أو معلومات تؤكد ادعاء الحوثيين بتعرض سفينتين حربيتين للهجوم.

ويشن الحوثيون هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في ممرات الشحن الحيوية، البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني دعما للفلسطينيين في حرب غزة.

وأجبر هذا شركات الشحن على تحويل مسار السفن إلى رحلات أطول وأعلى تكلفة حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

لكن وتيرة الهجمات تناقصت فيما يبدو بعدما قصفت إسرائيل أهدافا عسكرية بالقرب من ميناء الحديدة اليمني في 20 يوليو تموز، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بعد يوم من إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة استهدفت تل أبيب.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 2:09 م

    ألا لعنة الله على عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يستأسد على الشرق الأوسط التعيس يا بئيس حقيقة بشعة جدا جدا منذ 1948 وهو يحاولون ابتلاع كل دول الشرق الأوسط بما فيهم دول الخليج يا خديج ✌️🇵🇸😔☝️🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

الحوثيون يعلنون مهاجمة هدف حيوي في إيلات جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة- (فيديو)
منذ 17 ساعة
الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين “نوعيتين” في البحرين الأحمر والعربي- (فيديو)
12 - نوفمبر - 2024
اليمن.. عشرات الآلاف يتظاهرون في 14 محافظة تضامنا مع غزة ولبنان- (فيديو)
8 - نوفمبر - 2024
زعيم “أنصار الله” يؤكد استمرارهم بالتصعيد: نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على موقفنا
8 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية