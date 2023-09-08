أمريكا تقول إنها عطّلت شحنة من النفط الإيراني وصادَرَتْها

هيوستن: قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها عطّلت، في أبريل/ نيسان، شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة لـ “الحرس الثوري الإيراني” يجري شحنها بالمخالفة للعقوبات المفروضة على طهران، وصادرت أيضاً أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب.

وفي أبريل، ذكرت رويترز أن الولايات المتحدة صادرت، في عملية لإنفاذ العقوبات، حمولة الناقلة سويز راجان، التي ترفع علم جزر مارشال وتنقل نفطاً إيرانياً. والشهر الماضي، وبعد انتظار شهرين ونصف قبالة ساحل تكساس، تم تفريغ حمولة الناقلة.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن “بيع النفط الإيراني ونقله بصورة غير مشروعة” انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.

وجاء في وثائق قانونية أن شركة سويز راجان المحدودة أقرّت بتورطها في عمل غير مشروع، في أبريل/ نيسان، وحكم عليها بالخضوع للمراقبة لثلاث سنوات، ودفع غرامة بنحو 2.5 مليون دولار تقريباً.

وأضافت وزارة العدل أن شركة إمباير نافيجيشن المشغلة للناقلة وافقت على التعاون ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة، ووصفت الوزارة هذا بأنه أول قرار جنائي لمثل هذا البيع الذي ينتهك العقوبات.

ولم ترد شركة إمباير نافيجيشن التي مقرها اليونان بعد على طلب التعليق.

(رويترز)