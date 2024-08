أمريكا تقول إنها قتلت قياديا في جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا- (تدوينة)

واشنطن: قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربة في سوريا اليوم الجمعة أدت إلى مقتل زعيم كبير في جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس أن الضربة استهدفت أبو عبد الرحمن المكي وهو قيادي كبير بتنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة.

U.S. Central Command Forces Killed Hurras al-Din Senior Leader

Earlier today, U.S. Central Command Forces killed Hurras al-Din senior leader Abu-’Abd al-Rahman al-Makki in a targeted kinetic strike in Syria. Abu-’Abd al-Rahman al-Makki was a Hurras al-Din Shura Council member… pic.twitter.com/eIxqqU1vFq

