سياسة | عربي | سوريا

أمريكا تقول إنها قتلت قياديا في جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا- (تدوينة)

منذ 57 دقيقة

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واشنطن:  قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربة في سوريا اليوم الجمعة أدت إلى مقتل زعيم كبير في جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس أن الضربة استهدفت أبو عبد الرحمن المكي وهو قيادي كبير بتنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة.

(رويترز)

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