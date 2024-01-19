سياسة | دولي

أمريكا تقول إنها نفذت ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن

منذ 58 دقيقة

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واشنطن:  قال الجيش الأمريكي على موقع إكس إن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت اليوم الجمعة ضربات ضد ثلاثة صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر.

وكتبت القيادة المركزية على موقع إكس “رصدت القوات الأمريكية الصواريخ من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وخلصت إلى أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وبالتالي قصفت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس”.

(رويترز)

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