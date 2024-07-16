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أمريكا تقول إنها وقعت اتفاقا مع السعودية في مجال الفضاء

16 - يوليو - 2024

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واشنطن: قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون في عدد من المجالات بقطاع الفضاء منها الاستكشاف وعلوم الطيران والعمليات والتعليم.

وذكرت ناسا في بيان إن الاتفاق، الذي يشير إلى التعاون “للأغراض السلمية”، يضع إطارا قانونيا للبلدين للعمل معا في جهود استخدام المجال الجوي والفضاء الخارجي.

وقالت وزارة الخارجية بشكل منفصل إنه جرى التوقيع على الاتفاق أمس الاثنين.

(رويترز)

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  1. يقول abuelabed.:
    يوليو 17, 2024 الساعة 5:35 ص

    لعلى لم أقرأ جيدا. مجال ماذا ؟ ستقوموا بدفع التكاليف فقط

    رد
  2. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يوليو 18, 2024 الساعة 8:11 ص

    أحدهما يدفع والآخر يقبض! احدى طرق التخلص من الفائض.

    رد

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