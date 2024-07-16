أمريكا تقول إنها وقعت اتفاقا مع السعودية في مجال الفضاء

واشنطن: قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون في عدد من المجالات بقطاع الفضاء منها الاستكشاف وعلوم الطيران والعمليات والتعليم.

وذكرت ناسا في بيان إن الاتفاق، الذي يشير إلى التعاون “للأغراض السلمية”، يضع إطارا قانونيا للبلدين للعمل معا في جهود استخدام المجال الجوي والفضاء الخارجي.

وقالت وزارة الخارجية بشكل منفصل إنه جرى التوقيع على الاتفاق أمس الاثنين.

(رويترز)