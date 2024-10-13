 أمريكا تقول إن إسرائيل حددت أهدافا لضربها في إيران

جزء من صاروخ إيراني أطلق على إسرائيل وسقط في مدينة أريحا الفلسطينية

واشنطن: ذكرت شبكة “إن.بي.سي” التلفزيونية أمس السبت، أن مسؤولين أمريكيين عبّروا عن اعتقادهم أن إسرائيل حددت أهدافا في ردها على الهجوم الإيراني الأخير على البنية التحتية العسكرية والطاقة.

وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يذكر أسماءهم، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.

وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران الحالية.

وقالت إسرائيل مرارا وتكرارا إنها سترد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، والذي جاء ردا على الضربات الإسرائيلية في لبنان وغزة ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

(رويترز)