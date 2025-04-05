أمريكا تلغي جميع تأشيرات جنوب السودان بسبب عدم قبول الحكومة عودة مواطنيها

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت أنها ستلغي جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات السفر من جنوب السودان بسبب عدم قبول دولة جنوب السودان عودة مواطنيها المرحلين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن دولة جنوب السودان لم تحترم مبدأ وجوب قبول كل دولة عودة مواطنيها في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى ترحيلهم.

وأضاف “تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية، اعتبارا من الآن، إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات سفر جنوب السودان ومنع إصدار المزيد منها لمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة”.

وتابع “سنكون مستعدين لمراجعة هذه الإجراءات عندما يتعاون جنوب السودان بشكل كامل”.

(رويترز)