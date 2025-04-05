سياسة | دولي

أمريكا تلغي جميع تأشيرات جنوب السودان بسبب عدم قبول الحكومة عودة مواطنيها

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

حجم الخط
0

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة اليوم السبت أنها ستلغي جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات السفر من جنوب السودان بسبب عدم قبول دولة جنوب السودان عودة مواطنيها المرحلين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن دولة جنوب السودان لم تحترم مبدأ وجوب قبول كل دولة عودة مواطنيها في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى ترحيلهم.
وأضاف “تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية، اعتبارا من الآن، إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات التي يحملها حاملو جوازات سفر جنوب السودان ومنع إصدار المزيد منها لمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة”.
وتابع “سنكون مستعدين لمراجعة هذه الإجراءات عندما يتعاون جنوب السودان بشكل كامل”.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

نائبة ديمقراطية لترامب: ربما عليك ترحيل زوجتك أيضا.. وماسك يهددها
29 - مارس - 2025
حملة ترامب لطرد المهاجرين لا تستثني أحدا
24 - مارس - 2025
إدارة ترامب ترحل مئات المهاجرين رغم قرار قضائي بوقف التنفيذ
16 - مارس - 2025
طرد المهاجرين غير النظاميين العرب من الولايات المتحدة آخر اهتمامات ترامب
13 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية