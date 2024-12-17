واشنطن تعلن تمديد هدنة بين قوات موالية للأكراد وأخرى موالية للأتراك في منبج في سوريا

بيروت: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أن وساطة قادتها أفضت إلى تمديد هدنة بين مقاتلين موالين لتركيا وقوات كردية سورية في منطقة منبج، وأنها تسعى إلى إرساء تفاهم أوسع نطاقا مع أنقرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين إن الهدنة في منبج والتي كانت قد انقضت مدتها “تم تمديدها حتى نهاية الأسبوع”، مشددا على أن واشنطن “ستعمل على تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل”.

يأتي تمديد الهدنة في ظل مخاوف من هجوم تركيا على بلدة كوباني الحدودية مع تركيا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والمعروفة أيضا باسم عين العرب، بعد أسبوع على إسقاط فصائل معارضة مسلّحة تدعمها تركيا رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأعرب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن استعداد قواته تقديم مقترح إنشاء “منطقة منزوعة السلاح” في كوباني.

وقال عبدي في منشور على موقع إكس “تأكيداً على التزامنا الثابت بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، نعلن عن استعدادنا لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني”، مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلى “معالجة المخاوف الأمنية التركية”.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي شكّلت وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة عمودها الفقري، فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وواشنطن “منظمة إرهابية”.

وقال ميلر “نتفهم المخاوف المشروعة للغاية التي لدى تركيا بشأن التهديد الإرهابي الذي يشكله حزب العمال الكردستاني” وبشأن “مقاتلين أجانب داخل سوريا”.

وتابع “لذلك نحن نتحدث معهم بشأن هذه المخاوف ونحاول إيجاد سبيل للمضي قدما”.

ولفت إلى أنه في نهاية المطاف “ما نريد رؤيته هو تشكيل حكومة وطنية سورية تشمل كل المجموعات العرقية المختلفة داخل سوريا”، وعدم وجود مليشيات أو جماعات محلية “تحمل السلاح تحت رايتها الخاصة”.

ورفع الأكراد السوريون، بعد هزيمة الأسد، علم الاستقلال الذي تعتمده فصائل المعارضة، في خطوة رحّبت بها الولايات المتحدة، إلا أن كثرا من الأكراد يشعرون بعدم ارتياح إزاء التخلي عن الحكم الذاتي الفعلي الذي حظوا به إبان الحرب.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تركيا الأسبوع الماضي لمناقشة ملف سوريا مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

(وكالات)