أمريكا تنتقد إسرائيل في الأمم المتحدة على خلفية “الأوضاع الكارثية” في غزة

الأمم المتحدة: قالت الولايات المتحدة الأمريكية، حليفة إسرائيل، لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إن تل أبيب بحاجة إلى التعامل بشكل عاجل مع “الأوضاع الكارثية” التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر، والكف عن “مفاقمة المعاناة” بالحد من إيصال المساعدات إليهم.

وفي إشارة إلى تقارير عن الأوضاع المتردية في جنوب ووسط القطاع، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد “إن هذه الأوضاع الكارثية كانت متوقعة منذ شهور، ومع ذلك، لم يتم التعامل معها، ويجب أن يتغير هذا، والآن”.

وأضافت غرينفيلد في تصريح قوي: “ندعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفعل ذلك”.

واجتمع مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بشأن الأزمة الإنسانية بعد عام من ذكرى أحداث 7 أكتوبر2023.

وأشارت غرينفيلد إلى صدور أمر من إسرائيل مؤخرا للمدنيين في شمال غزة بالإخلاء مرة أخرى، مؤكدة أنهم يجب أن يتمكنوا من العودة إلى المناطق السكنية لإعادة بنائها.

وأضافت “يجب ألا يكون هناك تغيير في الطبيعة السكانية لقطاع غزة أو أراضيه، وهو ما يشمل أي إجراء من شأنه تقليص مساحته”.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة “إن مئات الآلاف يُدفعون مرة أخرى للانتقال إلى الجنوب، حيث الظروف المعيشية لا تطاق”.

وأضاف “مرة أخرى، يتأرجح سكان غزة على حافة المجاعة من صنع الإنسان”.

(رويترز)