أمريكا تنخرط في اتصالات مكثفة لمواجهة الهجوم الإيراني وتلتزم بالدفاع عن إسرائيل

عواصم ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: رفعت إسرائيل بشكل كبير من تأهبها الأمني تحسبا لردّ قد يكون وشيكا من جانب “محور المقاومة” الذي تقوده إيران، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، ولوّحت بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم، حسب وزير الدفاع يوآف غالانت.
وفي موازاة التهديد الإسرائيلي الذي يخفي قلقا من ضربة، تؤكد طهران أنها ستحصل، ويرى مراقبون أنها قد تتجاوز الهجوم الإيراني في نيسان/ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تشارك فيها القوى الحليفة لإيران في فلسطين ولبنان واليمن، نشطت الدبلوماسية في أكثر من اتجاه في محاولة لاحتواء التصعيد وتجنيب المنطقة حربا شاملة.
وعبرت الولايات المتحدة أمس مجددا عن التزامها بالدفاع عن إسرائيل. وقالت الخارجية الأمريكية إنها أرسلت “عبر أصدقائنا رسالة لإيران بأننا سندافع عن إسرائيل وأن التصعيد لا يخدم مصلحتها”.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حسب بيان للخارجية القطرية.
وأكد المسؤولان “ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة”.
وتزامن ذلك أيضاً مع إبلاغ بلينكن أمس نظراءه في مجموعة السبع أن الهجوم على إسرائيل قد يبدأ خلال الـ 24 ساعة أو 48 الساعة المقبلة، حسب موقع “أكسيوس” الأمريكي.
كما أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين محادثات أزمة مع فريق الأمن القومي، واتصل بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي أكد خلال الاتصال ضرورة “خفض التصعيد” كي لا ينزلق إلى “حرب إقليمية”، حسب بيان صادر عن الديوان الملكي في عمّان. أما البيت الأبيض فقال إنه أكد دعم الولايات المتحدة الامريكية للأردن.
وطالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بلينكن بالضغط على إسرائيل لـ “وقف سياسة حافة الهاوية”.
ويأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه إسرائيل وتيرة تنسيقها مع الولايات المتحدة، التي أرسلت قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مايكل كوريلا، لإجراء مباحثات، في تكرار لما فعلته خلال هجوم نيسان/أبريل الماضي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة للانتقال السريع إلى الهجوم.
أما في إيران، فزارها أمس سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الذي التقى في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، أمس الإثنين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد قال إن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، لكن معاقبة “إسرائيل” على اغتيال هنية أمر ضروري.
وتوعّد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إسرائيل بأنها ستتلقى “ردا قاصما”.
وتتخذ دول المنطقة إجراءات عاجلة تحسبا، مع إلغاء العديد من رحلات الطيران.
وطلب الأردن أمس من جميع شركات الطيران التي تهبط في مطاراته بأن تحمل وقودا احتياطيا يكفي لمدة 45 دقيقة، وهو ما يعتبره خبراء إجراء احترازيا في حالة وقوع هجوم إيراني على إسرائيل.
خخ أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا نقطة إلى السطر افهموا هذا يا عرب البؤس والخذلان والذل والهوان والانبطاح لماما أمريكا شيطانة الحروب وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚩🚀
اللهم اهزم أمريكا راعية الإرهاب الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚩🚀
الهجوم الإيراني الليلة وامريكا تعلم وإسرائيل تعلم . يعنى نفس الفيلم القديم .
مرعبون فما بالك لو كانت جميع الدول العربية
مجتمعة على عقاب اسراءيل؟
فيلم بعشرات المسيرات الانقضاضية ومئات الصواريخ أفضل من فلم أبيض لا صوت ولا صورة ولا موعد! نظرية أن تي ركس(T-Rex) اتفق مع كراتي كيد Karate Mid ليركله ويحطم أنفه وأسنانه لكي يبدو الفتى”ليس عميلا متواطئا” لا يقبلها أي عقل!
الولايات المتحده تريد التهدئة!!!؟!؟! هذه نكته الموسم،، الولايات المتحده تعيش وتزدهر بالقتل والحرب وسفك الدماء، الولايات المتحده تستغل الجميع للإسراع في معركة ارمجدون ونزول المخلص.
يا جماعة يا إخوتنا هنهجم الليلة الهجوم المفاجئ… استعدوا … التقطوا الصورة … ثم نعود للتراشق اللفظى… وخلص الكلام … وريحناكم من هنية… وانتقمنا لإخوتنا … ويجعله عامر. …. وما زال الأغبياء يظنون الحلفاء متعادين!!!!!