أمريكا تنخرط في اتصالات مكثفة لمواجهة الهجوم الإيراني وتلتزم بالدفاع عن إسرائيل

عواصم ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: رفعت إسرائيل بشكل كبير من تأهبها الأمني تحسبا لردّ قد يكون وشيكا من جانب “محور المقاومة” الذي تقوده إيران، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، ولوّحت بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم، حسب وزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي موازاة التهديد الإسرائيلي الذي يخفي قلقا من ضربة، تؤكد طهران أنها ستحصل، ويرى مراقبون أنها قد تتجاوز الهجوم الإيراني في نيسان/ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تشارك فيها القوى الحليفة لإيران في فلسطين ولبنان واليمن، نشطت الدبلوماسية في أكثر من اتجاه في محاولة لاحتواء التصعيد وتجنيب المنطقة حربا شاملة.

وعبرت الولايات المتحدة أمس مجددا عن التزامها بالدفاع عن إسرائيل. وقالت الخارجية الأمريكية إنها أرسلت “عبر أصدقائنا رسالة لإيران بأننا سندافع عن إسرائيل وأن التصعيد لا يخدم مصلحتها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حسب بيان للخارجية القطرية.

وأكد المسؤولان “ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة”.

وتزامن ذلك أيضاً مع إبلاغ بلينكن أمس نظراءه في مجموعة السبع أن الهجوم على إسرائيل قد يبدأ خلال الـ 24 ساعة أو 48 الساعة المقبلة، حسب موقع “أكسيوس” الأمريكي.

كما أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين محادثات أزمة مع فريق الأمن القومي، واتصل بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي أكد خلال الاتصال ضرورة “خفض التصعيد” كي لا ينزلق إلى “حرب إقليمية”، حسب بيان صادر عن الديوان الملكي في عمّان. أما البيت الأبيض فقال إنه أكد دعم الولايات المتحدة الامريكية للأردن.

وطالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بلينكن بالضغط على إسرائيل لـ “وقف سياسة حافة الهاوية”.

ويأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه إسرائيل وتيرة تنسيقها مع الولايات المتحدة، التي أرسلت قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مايكل كوريلا، لإجراء مباحثات، في تكرار لما فعلته خلال هجوم نيسان/أبريل الماضي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة للانتقال السريع إلى الهجوم.

أما في إيران، فزارها أمس سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الذي التقى في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، أمس الإثنين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد قال إن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، لكن معاقبة “إسرائيل” على اغتيال هنية أمر ضروري.

وتوعّد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إسرائيل بأنها ستتلقى “ردا قاصما”.

وتتخذ دول المنطقة إجراءات عاجلة تحسبا، مع إلغاء العديد من رحلات الطيران.

وطلب الأردن أمس من جميع شركات الطيران التي تهبط في مطاراته بأن تحمل وقودا احتياطيا يكفي لمدة 45 دقيقة، وهو ما يعتبره خبراء إجراء احترازيا في حالة وقوع هجوم إيراني على إسرائيل.