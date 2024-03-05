أمريكا تندد بالحكم على مغن إيراني حائز على جائزة غرامي

واشنطن: نددت الولايات المتحدة يوم الاثنين بحكم صدر بسجن المغني الإيراني شروين حاجي بور الفائز بجائزة غرامي لعام 2023 عن أغنية أصبحت نشيدا للاحتجاجات الإيرانية الحاشدة بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.

وقال حاجي بور وهو مؤلف للأغاني أيضا على حسابه على منصة إنستغرام قبل أيام إن حكما صدر بسجنه لأكثر من ثلاث سنوات. وذكر مدافعون عن حقوق الإنسان داخل إيران أنه أدين بتهمة تحريض واستفزاز المواطنين لزعزعة الأمن القومي من خلال موسيقاه.

وألف حاجي بور (26 عاما) وبث أغنية “باراي” بعد وفاة أميني، وهي شابة كردية من إقليم كردستان الإيراني، في أثناء احتجاز الشرطة لها.

ووصفت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن الأغنية بأنها “دعوة قوية ونداء شعري للحرية وحقوق المرأة” عندما قدمت له أول جائزة على الإطلاق للتغيير الاجتماعي ضمن جوائز غرامي عن أغنية “باراي” العام الماضي. وقالت حينها إن أغنية “يمكن أن تغير العالم في نهاية المطاف”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين في إفادة صحافية يوم الاثنين “نندد بالحكم بالسجن لسنوات طويلة على شروين حاجي بور”.

وأضاف “تصرفات الحكومة الإيرانية هي مجرد إشارة أخرى على عزمها قمع حرية التعبير وتكميم الأفواه داخل مجتمعها كلما كان ذلك ممكنا”.

واحتجزت شرطة الأخلاق أميني (22 عاما) في طهران عام 2022 بتهمة ارتداء “ملابس غير لائقة”. وأشعلت وفاتها في أثناء احتجازها فتيل احتجاجات كبيرة في إيران وأخرى نظمها إيرانيون في مناطق أخرى من العالم. وتصاعدت الاحتجاجات لتصبح أكبر استعراض على الإطلاق لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات.

(رويترز)