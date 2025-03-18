أمريكا تهدد بفرض عقوبات إضافية على فنزويلا إذا لم تقبل مواطنيها المرحلين

واشنطن: هدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء بفرض عقوبات إضافية على فنزويلا إذا لم توافق على قبول مواطنيها المرحّلين من الولايات المتحدة.

وقال روبيو في منشور على موقع إكس “ما لم يقبل نظام مادورو استمرار تدفق رحلات الترحيل، دون أي أعذار أو تأخيرات، فسوف تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة صارمة ومتصاعدة”.

ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الاتصالات في فنزويلا.

ودأب الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته على رفض العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى، قائلين إنها إجراءات غير مشروعة تُعدّ بمثابة “حرب اقتصادية” تهدف إلى إعاقة فنزويلا.

وأشاد مادورو وحلفاؤه بما يصفونه بصمود البلاد رغم الإجراءات، لكنهم يؤكدون باستمرار أن العقوبات تتسبب في حدوث بعض العجز والصعوبات الاقتصادية.

(رويترز)