أمريكا تتخطى مراجعة الكونغرس وتسمح ببيع طارئ لقذائف دبابات لإسرائيل

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم السبت إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات للطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.

وأضاف البنتاغون في بيان أن وزارة الخارجية استخدمت أمس الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة من أجل قذائف دبابات للتسليم الفوري لإسرائيل بقيمة 106.5 مليون دولار.

وهذه القذائف جزء من عملية بيع أكبر، تطلب إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة عليها.

وتتجاوز قيمة الحزمة الأكبر 500 مليون دولار وتشمل 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين.

ومع احتدام الحرب تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.

وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء عملية البيع قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل للحد من الخسائر في أرواح المدنيين.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن واشنطن لا تزال واضحة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأضاف أن صفقة البيع المقترحة تعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وستعزز قدراتها الدفاعية.

ووفقا لبيان البنتاغون، فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصمم على الطلب وقدم للكونغرس تبريرا مفصلا لضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل بما يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال البنتاغون في بيان إن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من خراطيش إم830إيه1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع، ومعدات ذات صلة.

وأضاف البنتاغون “ستستخدم إسرائيل هذه القدرة المعززة كرادع للتهديدات في المنطقة ولتعزيز دفاعها الداخلي”، مضيفا أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية الأمريكية نتيجة للبيع.

وترتبط دبابات ميركافا الإسرائيلية، التي تستخدم قذائف عيار 120 مليمترا، أيضا بحوادث أدت إلى مقتل صحافيين.

وكشف تحقيق لرويترز يوم الخميس أن طاقم دبابة إسرائيلية قتل الصحافي في رويترز عصام العبد الله وأصاب ستة صحافيين في لبنان بإطلاق قذيفتين في تتابع سريع من إسرائيل بينما كان الصحافيون يصورون قصفا عبر الحدود.

(رويترز)