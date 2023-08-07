الولايات المتحدة تشيد بمشاركة الصين في محادثات قادتها السعودية حول أوكرانيا

واشنطن: رحّبت الولايات المتحدة، الإثنين، بمشاركة الصين في محادثات قادتها السعودية حول الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين “أعتقد أن حضور الصين كان مثمرا”.

وتابع “لطالما قلنا إنه من المثمر أن تؤدي الصين دورا في وضع حد للحرب في أوكرانيا، ذلك في حال كانت مستعدة لأداء دور يحترم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها”.

المحادثات التي أجريت السبت في مدينة جدة السعودية ضمّت نحو 40 بلدا بما في ذلك قوى ناشئة على غرار الهند والبرازيل، علما بأن البلدين لا يبديان ارتياحا للجهود الغربية التي تبذل لمعاقبة روسيا.

لكن السعودية التي تبذل جهودا دبلوماسية حثيثة، استقطبت للمحادثات مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وأيضا من أوكرانيا التي سعت لحشد الدعم لقضيتها. أما روسيا فلم تدع للمحادثات.

والتقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان والمسؤولة الرفيعة في وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند على حدة في جدة الموفد الصيني لي هوي.

والصين حليف أساسي لروسيا، لكنّها عزّزت جهودها الدبلوماسية مع أوكرانيا ولم تقدّم دعما عسكريا كاملا لموسكو.

وسلّط ميلر الضوء على انتقادات وجّهتها روسيا لمحادثات جدة.

وقال “نعتقد أنه من المفيد أن تحضر دول وأن تستمع مباشرة لأوكرانيا”، وتابع “يبدو أن روسيا تعترض على ذلك”.

(أ ف ب)